28 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Авангард» показался омским болельщикам

Главная Спорт
Омск
14:08 28 Августа 2019
хоккей, презентация, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске прошла презентация состава хоккейного клуба «Авангард». Несмотря на дождь, в ней приняло участие около тысячи горожан. Они смогли взять автограф у любимых и новых игроков команды, сфотографироваться с ними и даже получить из их рук шашлык или тарелку плова. Сезон 2019/2020 для омских «ястребов» стартует 1 сентября матчем в Москве против ЦСКА. Напомним, что из-за состояния омской арены «Авангард» домашние матчи проводит в подмосковной Балашихе.

Фото: страница ХК «Авангард» в соцсети Facebook, Илья Петров/сайт «Омск Здесь»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Тренерский штаб «Авангарда» остался доволен новыми игроками и предсезонной подготовкой

Тренерский штаб «Авангарда» остался доволен новыми игроками и предсезонной подготовкой

28 Августа 2019 г.
Руководство хоккейного клуба «Авангард» рассказало о подготовке к сезону 2019/2020 в КХЛ.
Новости Омска: Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

4 Августа 2019 г.
Состоялся Сибирский международный марафон
Новости Омска: Вячеслава Войнова ждут в рядах омского «Авангарда»

Вячеслава Войнова ждут в рядах омского «Авангарда»

14 Июля 2019 г.
СМИ сообщили о его контракте на год
Новости Омска: Омский «Авангард» замкнул топ-10 хоккейных клубов Европы

Омский «Авангард» замкнул топ-10 хоккейных клубов Европы

26 Июня 2019 г.
Hockeyarchives.info представил рейтинг по итогам сезона
Новости Омска: Вячеслав Козлов сменил канадца в тренерском штабе омского «Авангарда»

Вячеслав Козлов сменил канадца в тренерском штабе омского «Авангарда»

21 Мая 2019 г.
Майкл Пелино ушел из клуба после удачного сезона
Новости Омска: Новую хоккейную арену в Омске начнут строить в следующем году

Новую хоккейную арену в Омске начнут строить в следующем году

28 Апреля 2019 г.
Для этого привлекут федеральные средства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Директор Омского цирка: «В последнее время растет запрос на трюковое искусство»

Директор Омского цирка: «В последнее время растет запрос на трюковое искусство»

26 Августа 2019 г.
Ровно 100 лет назад, 26 августа 1919 года, был подписан Декрет «Об объединении театрального дела», согласно которому ...
Новости Омска: Яхте «Сибирь» нужен ремонт и член экипажа

Яхте «Сибирь» нужен ремонт и член экипажа

26 Августа 2019 г.
Омское судно приближается к Санкт-Петербургу
Новости Омска: Историк кино: «В цифровую эпоху фильмы стали погибать не меньше, чем раньше»

Историк кино: «В цифровую эпоху фильмы стали погибать не меньше, чем раньше»

28 Августа 2019 г.
Историк кино Николай Изволов рассказал о ситуации с реконструкцией и сохранении фильмов в России.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356