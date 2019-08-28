«Авангард» показался омским болельщикам

В Омске прошла презентация состава хоккейного клуба «Авангард». Несмотря на дождь, в ней приняло участие около тысячи горожан. Они смогли взять автограф у любимых и новых игроков команды, сфотографироваться с ними и даже получить из их рук шашлык или тарелку плова. Сезон 2019/2020 для омских «ястребов» стартует 1 сентября матчем в Москве против ЦСКА. Напомним, что из-за состояния омской арены «Авангард» домашние матчи проводит в подмосковной Балашихе.

Фото: страница ХК «Авангард» в соцсети Facebook, Илья Петров/сайт «Омск Здесь»