Тренерский штаб «Авангарда» остался доволен новыми игроками и предсезонной подготовкой

В Международном пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция президента хоккейного клуба «Авангард» Максима Сушинского и главного тренера Боба Хартли перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги 2019/2020.

По словам Максима Сушинского, в межсезонье хоккейный клуб «Авангард» качественно поработал с комплектованием состава – были закрыты основные проблемные позиции.

«Иностранных игроков у нас немного и это хорошо – среди них будет конкуренция. Позиции с российскими игроками «закрыты», с ними мы и войдем в сезон. О результатах селекционной работы пока говорить рано, давайте поговорим об этом в апреле, когда будет завершаться сезон», - сказал он.

Как отметил главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли, тренерский штаб остался доволен новыми игроками и предсезонной подготовкой. Среди пришедших новичков особо выделяется – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов.

«Для меня во время предсезонного периода главное не результаты, а то, как сыгрывается команда. Мы пробуем и экспериментируем с разными сочетаниями, чтобы во время чемпионата быть готовыми к любой ситуации. Например, если один игрок травмируется, его без ущерба для команды должен заменить другой. Впереди длинный сезон. Главное для нас победа в каждой игре и выигрыш Кубка Гагарина. В прошлом году я только знакомился с командой, а в этом году многие ребята знают, что мы хотим от них и помогают освоиться новичкам», - заявил Боб Хартли.

Как отметил Максим Сушинский и Боб Хартли, клуб и команда чувствует связь с Омском и все в клубе работают для того, чтобы болельщики чувствовали это.

Накануне старта нового сезона КХЛ хоккейный клуб «Авангард» представил проект новой ледовой арены, которая будет построена в Омске. Строительство пятиэтажного здания площадью 52 тыс квадратных метров и вместимостью в 12 тыс зрителей планируется завершиться в 2023 году.