Омский «Авангард» выиграл Кубок Открытия

Омский «Авангард» одержал победу в стартовом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он выиграл Кубок Открытия, одолев московский ЦСКА 3:1, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ЦСКА и «Авангард» - финалисты последнего Кубка Гагарина. Тогда москвичи выиграли серию 4-0. Вчерашний поединок проходил в столице. Счет в первом периоде открыл армеец Максим Шалунов броском с острого угла. Сравнять его сибиряки смогли перед самым первым перерывом. Это сделал канадский защитник «Авангарда» Коди Франсон. Таким образом, он забил последний гол омской команды в прошлом сезоне и первый – в этом.

Но самый примечательный момент матча на Кубок Открытия произошел во втором периоде. Максим Чудинов бросал по воротам соперника примерно с 40 м, но шведский вратарь ЦСКА Ларс Юханссон не был готов. Точку в матче поставил в третьем периоде тот же Коди Франсон броском в пустые ворота.

Завтра «Авангард» играет в Хельсинки против «Йокерита».

Фото: телеканал КХЛ