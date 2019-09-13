«Авангард» покажет Кубок Открытия омичам

Хоккейный клуб «Авангард» привезет Кубок Открытия в Омск. Увидеть трофей можно будет уже завтра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Увидеть кубок и сфотографироваться с ним омичи и гости города смогут в детском хоккейном центре «Авангард» на ул. Куйбышева,132/3. По данным службы информации «Радио Сибирь», его выставят в фойе с 10:00 до 19:00.

Напомним, что матч за Кубок Открытия состоялся 1 сентября в Москве. Это была первая официальная игра сезона. «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 3:1.

Как писали Sibnovosti.ru, омская команда временно базируется в подмосковной Балашихе. Там она останется до завершения реконструкции хоккейной арены в родном городе.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»