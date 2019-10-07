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Омск окончательно вписался в планы хоккейного МЧМ-2023

Главная Спорт
Омск
11:29 7 Октября 2019
чемпионат мира, хоккей, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральные власти окончательно утвердили Омск в качестве второго города, где пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года (МЧМ-2023). Ранее предполагалось, что турнир состоится только в Новосибирске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вопрос о месте проведения МЧМ-2023 рассматривался на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. В ходе него было принято решение включить представителей Омской области в дирекцию по организации турнира. Кроме того, будет сформирован федеральный оргкомитет под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

«Демонтаж старого здания «Арены Омск» практически завершен. Для строительства нового определен земельный участок, в декабре планируется получить заключение государственных экспертиз по проектно-изыскательским работам. Предполагаемый срок начала строительства – первый квартал 2020 года, окончания – в 2022 году», - говорится на официальном портале правительства Омской области об идущей подготовительной работе.

Ранее сообщалось, что в Омске к турниру достроят три четырехзвездочных гостиницы.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2017 года в Новосибирской области был создан оргкомитет по подготовке и проведению МЧМ-2023. Его возглавил губернатор Андрей Травников. В январе 2019 года было создано также АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023».

Фото: сайт «Арены Омск»

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