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Омский «Авангард» проиграл «Металлургу» в матче КХЛ

Главная Спорт
Омск
11:38 21 Октября 2019
спорт, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 0:3 в пользу хозяев поля.

«Металлург» лидировал с первых минут. Матч только начался, как форвард Деннис Расмуссен отправил шайбу в ворота противников. В первом же периоде Виктор Антипин забросил вторую шайбу. На перерыв команды ушли со счетом 0:2.

«Авангард» пытался атаковать, но все было безрезультатно — Василий Кошечкин отразил все 28 бросков в створ.

Победный гол на счету Андрея Нестрашила, который он отправил в ворота омичей на 49-й минуте.

Заключительный матч выездного тура «Авангард» проведет 22 октября в Уфе. Омичи сыграют против «Салавата Юлаева», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: «Авангард» 

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