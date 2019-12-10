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Строительство ледовых арен в Омске и Новосибирске будет продолжено

Главная Спорт
Омск
08:39 10 Декабря 2019
строительство, хоккей, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Возведение крупных спортивных объектов в Западной Сибири, начатое к мировым первенствам, будет завершено, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). О перспективах строительства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Решение исполкома WADA не повлияет на ход строительства хоккейной арены в Омске. Это инвестиционный проект компании "Газпром нефть» и правительства Омской области, главной целью которого является предоставление многофункционального спортивного комплекса населению Омска», - заявили ТАСС в пресс-службе министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в Омске завершен демонтаж старого здания «Арены Омск». Предполагаемый срок начала строительства новой ледовой арены – первый квартал 2020 года. Предполагается, что на ней пройдут несколько матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года (МЧМ-2023). Основным местом проведения этого турнира станет новый ледовый дворец спорта в Новосибирске, строительство которого также находится в начальной стадии.

«Для нас важно, что мы приступили к строительству и отступать не будем. Это общее мнение, учитывая заявление президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который подчеркивает, что если решение принято, то нужно мероприятие проводить. Отказываться от него - это очень плохой прецедент, мы будем реализовывать все намеченные планы», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что, помимо собственно арены, в Новосибирске к МЧМ-2023 запланировано масштабное строительство транспортных объектов, включая новую станцию метро. Кроме того, в городе идет строительство волейбольного центра, где состоятся несколько поединков мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

В минувший понедельник исполком WADA лишил Россию права проводить крупные международные соревнования в течение ближайших четырех лет.

Фото: сайт «Арены Омск»

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