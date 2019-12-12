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Хоккейные сборные России и Финляндии получили подкрепление из Сибири

Главная Спорт
Омск
09:24 12 Декабря 2019
хоккей, сибирь, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские хоккейные клубы отправили четырех игроков на Кубок Первого канала. Турнир начинается сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Турнир в рамках Еврохоккейтура пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. В нем участвуют сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. Омский «Авангард» делегировал в российскую команду защитника Вячеслава Войнова и нападающего Кирилла Семенова. Кроме того, за сборную Финляндии сыграет защитник Вилле Покка. Новосибирская «Сибирь» усилит команду Суоми нападающим Юккой Пелтола.

Друг против друга сибиряки выступят 15 декабря в матче Россия – Финляндия. Впрочем, вскоре их ждет еще одна встреча на льду. 19 декабря «Авангард» дома примет «Сибирь».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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