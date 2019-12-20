Омский «Авангард» взял реванш у новосибирцев в чемпионате КХЛ

В регулярном первенстве КХЛ омский «Авангард» взял реванш у новосибирской «Сибири» за поражение в начале декабря. Матч прошел в подмосковной Балашихе.

Счет в поединке открыли гости. Микаэль Руохомаа с близкого расстояния замкнул передачу с левого фланга атаки. Но затем забивали только омичи. Голы «Авангарда» на счету Роба Клинкхаммера, Сергея Широкова и Кирилла Семенова. Последний отправил шайбу в пустые ворота за 17 секунд до конца матча.

В матче было немало и других интересных моментов. Например, два игрока «Авангарда» выкатились на финского вратаря гостей Харри Сятери, но не смогли его переиграть. Нападающий «Сибирь» Дмитрий Саюстов после столкновения не смог доиграть матч.

По итогам матча «Сибирь» отступила на седьмое место в конференции «Восток», пропустив на шестое китайский «Куньлунь». «Авангард» по-прежнему на втором месте, уступая только казанскому «Ак Барсу».

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги