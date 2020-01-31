Омский «Авангард» уступил СКА в конце овертайма

Победная серия омского «Авангарда» в регулярном первенстве КХЛ прервалась в Санкт-Петербурге. А сделал это уроженец Омска Владимир Ткачев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вчера вечером «Авангард» встречался в северной столице со СКА, идущем на втором месте в конференции «Запад». Голов зрителям (11,7 тыс. только на стадионе) пришлось ждать не просто долго, а очень долго. Единственную шайбу Владимир Ткачев провел за 21 секунду до завершения овертайма. Сначала он протащил шайбу за воротами, затем выехал на «пятачок» и, замкнув окружность, бросил в «девятку».

Победная серия «Авангарда» продлилась восемь матчей. Сейчас команда занимает второй место в конференции «Восток». Омичи уступают казанскому «Ак Барсу» одно очко, проведя на два матча больше.

С 6 по 9 февраля пройдут Шведские игры – третий этап Евротура. Уже известно, что другой сибирский клуб – новосибирская «Сибирь» – делегирует в сборную Финляндии своего вратаря Харри Сятери.

Фото: КХЛ ТВ