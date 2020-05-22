Омский хоккейный «Авангард» выбрал фарм-клубом «Металлург»

Фарм-клубом омского «Авангарда», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, стал новокузнецкий «Металлург». Клубы заключили соглашение о сотрудничестве.

По соглашению, «Авангард» сможет делегировать до 10 игроков в «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

«Для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. Согласно нашей новой стратегии, молодежь получит свой шанс в главной команде, но вместе с этим ребята должны получить игровой опыт в ВХЛ. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности», - привел официальный сайт «Авангарда» комментарий генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

«Вполне вероятно, наши болельщики в новом чемпионате в матчах за «Металлург» увидят хоккеистов, имеющих большой потенциал, который, не исключено, игроки в полной мере раскроют как раз в «Металлурге», как это было в свое время с нападающим Кириллом Семеновым, сейчас являющимся лучшим бомбардиром омичей», - сказал, в свою очередь, генеральный менеджер новокузнецкого хоккейного клуба Дмитрий Корягин.

Соглашение подписано на сезон 2020/2021.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее было объявлено о том, что красноярский «Сокол» хабаровский «Амур» продлили соглашение о сотрудничестве.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»