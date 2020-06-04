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Омский «Авангард» опустился на 16-е место в рейтинге хоккейных клубов Европы

Главная Спорт
Омск
14:40 4 Июня 2020
хоккей, рейтинг, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский хоккейный клуб «Авангард» потерял шесть позиций в рейтинге специализированного портала HockeyArchives. По итогам сезона 2019/2020 он занял 16-е место.

HockeyArchives готовит свой рейтинг ежегодно. В нем указывается 250 лучших европейских команд. Первым оказался, как и в прошлом году, московский ЦСКА. Из российских клубов «Авангард» пропустил вперед также СКА (третье место), «Ак Барс» (четвертое) и московское «Динамо» (десятое).

Значительный рывок вверх – на 39 позиций - совершила новосибирская «Сибирь», которая по итогам не доигранного сезона оказалась одной из восьми лучших команд КХЛ. Теперь она 32-я. Что касается других сибирских клубов, то на 163-е место создатели рейтинга поместили красноярский «Сокол», а на 198-е – новокузнецкий «Металлург». Эти две команды выступают в Высшей хоккейной лиге.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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