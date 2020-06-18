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Омский «Иртыш» пустили в ФНЛ

Главная Спорт
Омск
11:11 18 Июня 2020
футбол, лига, лицензия
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Иртыш» в будущем сезоне будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сибирский футбольный клуб успешно прошел процедуру лицензирования.

«Сегодня прошло заседание комиссии по лицензированию РФС для определения состава участников Футбольной национальной лиги. Омский «Иртыш» успешно прошел данное испытание и теперь выступит в ФНЛ!», - появилось вчера сообщение на сайте клуба.

Напомним, в прерванном сезоне 2019/2020 «Иртыш» уверенно выиграл турнир в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги (29 очков после 11 матчей).

Как сообщает «Радио Сибирь» со ссылкой на президента футбольного клуба Сергея Новикова, первые матчи нового сезона «Иртыш» проведет в Тюмени. Когда завершится монтаж футбольного покрытия в манеже «Красная звезда», команда продолжит играть в Омске. Ранее, стало известно, что на финансирование клуба направят средства из бюджета Омской области.

Фото: @Aleksander Shastin/сайт футбольного клуба «Иртыш»

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