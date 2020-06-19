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Омский «Авангард» удвоил финскую защиту

Главная Спорт
Омск
13:47 19 Июня 2020
хоккей, защита, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Чемпион мира по хоккею в составе сборной Финляндии Оливер Каски будет защищать цвета омского хоккейного клуба «Авангард». Контракт с ним подписан на один год.

О приходе финского легионера сообщила пресс-служба «Авангарда». По ее данным в прошедшем сезоне защитник выступал в АХЛ за клубы «Гранд-Рэпидс Гриффинс» из Мичигана и «Шарлотт Чекерс» из Северной Каролины. Там в 54 матчах он набрал 25 очков.

Самое большое достижение в карьере защитника – титул чемпиона мира 2019 года. Тогда в полуфинале финны обыграли сборную России 1:0.

«Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован, что очень важно…», - прокомментировал заключение контракта генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков.

В составе омского клуба уже был (с 2018 года) один финский игрок – защитник Вилле Покка. Он является серебряным призером чемпионата мира 2016 года.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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