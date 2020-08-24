Мэрия Омска требует от агрегаторов такси ужесточить контроль над водителями

Власти Омска добиваются от сервисов онлайн-заказа такси, чтобы те ужесточили требования к водителям при их регистрации на платформах. Необходимость такой меры в мэрии объясняют, в том числе, ростом числа аварий с участием такси, подключенных к данным системам.

Проблему обсудили в администрации Омска на рабочей встрече под председательством вице-мэра Олега Зарембы. По данным муниципальных властей, на ней присутствовали, в частности, представители крупнейших федеральных агрегаторов такси и руководители городского управления МВД России.

Согласно данным, предоставленным Госавтоинспекцией, за семь месяцев этого года в Омске произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси, в которых 28 человек получили ранения различной степени тяжести и двое погибли. Было отмечено, что из 10 тыс. водителей, подключенных к информационным системам двух агрегаторов, только 2,5 тыс. имеют полный пакет разрешительных документов на официальную работу в этой сфере.

«Мы готовы создать условия для того, чтобы сервисы онлайн-заказа такси больше требований предъявляли при регистрации в них водителей. Да, де- юре они перевозчиками не являются, но де-факто именно они сегодня регулируют рынок. И иного пути, кроме как вводить какие-то более жесткие рамки для водителей при регистрации в сервисе, мы не видим», - заявил Олег Заремба.

Вице-мэр признал, что существуют трудности с «пониманием» требований муниципалитета. Новые взаимные предложения сторон предполагается рассмотреть на совещании в таком же составе через неделю.

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