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На птицефабрике в Омской области уничтожат все поголовье

Главная Экономика
Омск
09:45 29 Августа 2020
грипп, птица, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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Птичий грипп нанес огромный урон ЗАО «Иртышское» (Иртышская птицефабрика). После обнаружения на предприятии очага болезни там уничтожат всю птицу.

«Там большой очаг, все поголовье будут уничтожать, около 1,5 млн голов», - сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

На ЗАО «Иртышское», по данным информагентства, приходится 60% рынка яйца в регионе.

Как писали Sibnovosti.ru, первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. На этой недели случаи заболевания были отмечены у птиц уже в 16 населенных пунктах 12 районов субъекта федерации.

«Заболевание зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах из-за контакта домашней птицы с дикой водоплавающей птицей и несоблюдения безвыгульного содержания домашней птицы, которое предусмотрено ветеринарными правилами. Так, заболевали и гибли гуси и утки, содержащиеся на свободном выгуле рядом с водоемами, где гнездилась и кормилась дикая птица», - говорится в сообщении омского минсельхоза.

Фото: сайт ЗАО «Иртышское»

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