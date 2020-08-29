На птицефабрике в Омской области уничтожат все поголовье

Птичий грипп нанес огромный урон ЗАО «Иртышское» (Иртышская птицефабрика). После обнаружения на предприятии очага болезни там уничтожат всю птицу.

«Там большой очаг, все поголовье будут уничтожать, около 1,5 млн голов», - сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

На ЗАО «Иртышское», по данным информагентства, приходится 60% рынка яйца в регионе.

Как писали Sibnovosti.ru, первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. На этой недели случаи заболевания были отмечены у птиц уже в 16 населенных пунктах 12 районов субъекта федерации.

«Заболевание зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах из-за контакта домашней птицы с дикой водоплавающей птицей и несоблюдения безвыгульного содержания домашней птицы, которое предусмотрено ветеринарными правилами. Так, заболевали и гибли гуси и утки, содержащиеся на свободном выгуле рядом с водоемами, где гнездилась и кормилась дикая птица», - говорится в сообщении омского минсельхоза.

Фото: сайт ЗАО «Иртышское»