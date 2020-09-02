В Омске 45 домов переданы в управление ООО «АртКлининг Домострой»

ООО «АртКлининг Домострой» получила в управление 45 многоквартирных жилых домов в Омске. Собственники квартир в этих домах до сих пор самостоятельно не выбрали обслуживающую организацию.

По данным мэрии Омска, эти дома находятся в Октябрьском, Советском и Центральном округах.

«Срок договора временного управления - один год, однако он может быть сокращен, если собственники помещений решат заключить договор постоянного обслуживания с их временной управляющей организацией или иной другой. В настоящее время в Омске находятся 87 многоквартирных домов без какой-либо формы управления», - привел официальны портал мэрии комментарий заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Машкова.

В начале этого года сообщалось, что этот департамент утвердил перечень управляющих организаций, которые в 2020 году будут оказывать коммунальные услуги многоквартирным домам, в которых собственники помещений самостоятельно не выбрали обслуживающую организацию. В него вошли ООО «Уют-Сервис», ООО «Управляющая компания «Успех», ООО «Управляющая компания «Гарант доверия», ООО «АртКлининг Домострой» и ООО «Фрегат».

Фото: сайт ООО «АртКлининг Домострой»