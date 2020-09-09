Птицефабрика в Омской области получит более 200 млн рублей за уничтоженную птицу

Иртышская птицефабрика (юрлицо - ЗАО «Иртышское») получит компенсацию за уничтоженную птицу примерно в 200 млн руб. Все поголовье придется уничтожить из-за птичьего гриппа.

О предстоящих выплатах сообщил ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофу. По его данным, они начнутся после 11 октября. Всего на птицефабрике будет уничтожено около 1,5 млн птиц.

«Больше 200 млн руб. - это Иртышская птицефабрика, около 9 млн руб. - личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Компенсации из резервного фонда», - уточнил министр информагентству.

К настоящему времени очаги птичьего гриппа зафиксированы в 22 населенных пунктах 14 районов Омской области. До сих пор Иртышская птицефабрика на 60% обеспечивала регион яйцом. Предполагается, что восстановить поголовье полностью она сможет только к лету 2022 года.

Фото: сайт ЗАО «Иртышское»