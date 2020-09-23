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Завершено строительство автодороги Омск – Русская Поляна

Главная Экономика
Омск
09:12 23 Сентября 2020
строительство, дороги, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области построили автомобильную дорогу, связывающую Омск с районным центром Русская Поляна. Ее протяженность составила 15,8 км.

Дорога, которой жители Омской области пользовались до сих пор, частично проходит по территории Казахстана. После завершения демаркационных работ на российско-казахстанской границе движение на этом участке должно быть закрыто. Безостановочный проезд граждан России продлили до 1 января 2021 года.

Новая трасса полностью расположена на территории сибирского региона. Строительство началось в 2018 году, стоимость проекта составила 740 млн руб. В его финансировании участвовали, помимо областного бюджета, министерство транспорта РФ и Росавтодор.

По данным портала правительства Омской области, при строительстве были использованы местные грунты. Это позволило сэкономить несколько десятков миллионов рублей.

Фото: портал правительства Омской области

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