Новая техника «Омсктрансмаша» будет работать в Шереметьево

«Омсктрансмаш» впервые создал гражданскую версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ). Она будет работать в московском аэропорту Шереметьево.

По данным предприятия, вес новой версии - РЭМ - составляет около 40 т. Мощность газотурбинного двигателя – 1 250 л. с. Для заправки может применяться дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, а также автомобильный бензин. Машина оснащена бульдозерным оборудованием, тяговой и вспомогательной лебедками. При движении по дорогам с искусственным покрытием она может развить скорость до 70 км/ч.

В «Омсктрансмаше» уточнили, что РЭМ уже доставлена в Шереметьево. Вместе с ней в Москву отправились и специалисты омского завода, которые провели пуско-наладочные работы и обучение сотрудников аэропорта.

АО «Омсктрансмаш» входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». РЭМ предполагается запустить в серийное производство.

Фото: АО «Омсктрансмаш»