Поднять «Алые паруса»: в омском Большеречье восстановят гостиничный комплекс

В Большереченском районе Омской области планируют восстановить третий и четвертый корпуса муниципального гостиничного комплекса «Алые паруса». По мнению властей, это позволит увеличить поток туристов, посещающих местный зоопарк и музей-заповедник «Старина Сибирская».

О перспективах развития Большереченского района сообщил вчера его глава Василий Майстепанов. Он представил омскому губернатору Александру Буркову отчет о социально-экономическом развитии территории за последние пять лет.

«Чтобы получился тур выходного дня, планируется развить муниципальный комплекс «Алые паруса». Сейчас гостиничный комплекс может принимать до 80 человек, до пандемии в выходные дни он был практически полностью загружен. Восстановление третьего и четвертого корпуса позволит, как минимум удвоить его мощности», - привел слова руководителя района портал правительства Омской области.

По данным властей региона, в 2019 году Большеречье посетило 200 тыс. туристов, что на 25% превысило показатель предыдущего года. По словам Василия Майстепанова, в планируемый в районе туристический кластер войдут зоопарк, «Старина Сибирская», два кафе, две гостиницы, кинотеатр, парк культуры и отдыха, два музея.

Фото: портал правительства Омской области