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Омичи собрали более 3 млн тонн зерновых

Главная Экономика
Омск
09:51 20 Октября 2020
зерно, уборка, засуха
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области завершилась уборка зерновых. Урожай составил 3,08 млн т.

Всего в регионе было обмолочено около 2 млн га. Средняя урожайность составила 15,4 ц/га.

«В регионе обмолочено более 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур или 100% от плана (в 2019 году - 1,9 млн. га или 99,2% от плана). На 100% обмолочены яровая пшеница, ячмень, просо, гречиха, кукуруза на зерно и прочие зернобобовые культуры. Овса обмолочено на площади 89,6 тыс. га (99,9%)», - уточнили в областном правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года юг Западной Сибири поразила засуха. В Омской области во второй половине июля был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда прямой ущерб омских аграриев от стихийного бедствия оценивался в 300 млн руб.

В 2019 году в регионе был собран урожай в 3,2 млн т.

Фото: портал правительства Омской области

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