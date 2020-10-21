Пресс-конференция «Первый омский центр обработки данных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о первом в Омске центре обработки данных (ЦОД).

ЦОД под брендом CoreDataNet запускает в эксплуатацию ООО «Основа Дата Нэт» - дочерняя компания ГК «Основа Холдинг».

На пресс-конференции будет рассказано о значении ЦОДа для региона, о его конкурентных преимуществах, способах защиты информации, возможностях развития региональной ИТ- отрасли с учетом наличия в регионе дата-центра. В ней принимают участие директор дата-центра Сергей Лекаревич и технический директор, руководитель проекта Александр Грицай.