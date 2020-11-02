Первые «Адмиралы» вышли на омские линии

В 2021 году в Омск будут поставлены еще 29 троллейбусов. В результате троллейбусный парк города за 2020-2021 годы обновится примерно наполовину.

О планах закупки новых машин для столицы региона сообщили в правительстве Омской области. Вчера на линии вышли первые 16 троллейбусов «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». В мэрии Омска уточнили, что троллейбусы будут обслуживать городские маршруты №4 (Железнодорожный вокзал – пос. Ермак) и №3 («Железнодорожный вокзал - пос. Чкаловский»).

Как писали Sibnovosti.ru, в общей сложности до конца ноября в Омск прибудет вся партия – 33 машины. Это современный, экологичный и низкопольный троллейбус, доступный для маломобильных категорий граждан.

По данным областных властей, обновление троллейбусного парка будет самым масштабным в Омске с 1996 года. Напомним, он вошел в число городов, которым необходимо снизить выбросы в атмосферу на 22,5%. Этот результат должен быть достигнут к 2024 году.

Фото: портал правительства Омской области