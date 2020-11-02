2 ноября
Омск
погода 0 °C
79.33
 
€ 92.63
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Первые «Адмиралы» вышли на омские линии

Главная Экономика
Омск
08:42 2 Ноября 2020
транспорт, маршруты, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2021 году в Омск будут поставлены еще 29 троллейбусов. В результате троллейбусный парк города за 2020-2021 годы обновится примерно наполовину.

О планах закупки новых машин для столицы региона сообщили в правительстве Омской области. Вчера на линии вышли первые 16 троллейбусов «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». В мэрии Омска уточнили, что троллейбусы будут обслуживать городские маршруты №4 (Железнодорожный вокзал – пос. Ермак) и №3 («Железнодорожный вокзал - пос. Чкаловский»).

Как писали Sibnovosti.ru, в общей сложности до конца ноября в Омск прибудет вся партия – 33 машины. Это современный, экологичный и низкопольный троллейбус, доступный для маломобильных категорий граждан.

По данным областных властей, обновление троллейбусного парка будет самым масштабным в Омске с 1996 года. Напомним, он вошел в число городов, которым необходимо снизить выбросы в атмосферу на 22,5%. Этот результат должен быть достигнут к 2024 году.

Фото: портал правительства Омской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Пресс-конференция «Первый омский центр обработки данных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Первый омский центр обработки данных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21 Октября 2020 г.
ЦОД под брендом CoreDataNet запускает в эксплуатацию ООО «Основа Дата Нэт»

Пресс-конференция "Мама - предприниматель: от идеи до своего дела" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Октября 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о старте федерального образовательного проекта "Мама - предприниматель".
Новости Омска: Омичи собрали более 3 млн тонн зерновых

Омичи собрали более 3 млн тонн зерновых

20 Октября 2020 г.
Уборка в регионе завершена
Новости Омска: Поднять «Алые паруса»: в омском Большеречье восстановят гостиничный комплекс

Поднять «Алые паруса»: в омском Большеречье восстановят гостиничный комплекс

15 Октября 2020 г.
В районе планируется создать туристический кластер
Новости Омска: Новая техника «Омсктрансмаша» будет работать в Шереметьево

Новая техника «Омсктрансмаша» будет работать в Шереметьево

12 Октября 2020 г.
На омском предприятии создали гражданскую версию БРЭМ
Новости Омска: Завершено строительство автодороги Омск – Русская Поляна

Завершено строительство автодороги Омск – Русская Поляна

23 Сентября 2020 г.
Она позволит не пользоваться участком трассы, проходящей по территории Казахстана
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Представители Минздрава и Роспотребнадзора посетят Омск, где проверят организацию медпомощи

Представители Минздрава и Роспотребнадзора посетят Омск, где проверят организацию медпомощи

28 Октября 2020 г.
Накануне машины скорой помощи приехали к зданию Минздрава Омской области из-за отказа стационаров принять пациентов с...
Новости Омска: Круглый стол: "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Круглый стол: "Электронные сервисы и проекты Фонда социального страхования ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

29 Октября 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа в Омске проходит круглый стол "Электронные сервисы и проекты Фонда социального...
Новости Омска: Бригады скорой помощи в Омске привезли больных к зданию минздрава

Бригады скорой помощи в Омске привезли больных к зданию минздрава

28 Октября 2020 г.
В ведомстве пройдет служебное расследование
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru