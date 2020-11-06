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Новый мост на месте старого появится в омском Калачинске

Главная Экономика
Омск
09:49 6 Ноября 2020
мост, строительство, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
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В омском городе Калачинске будет построен новый мост через Омь. Он появится на месте нынешнего, который признан аварийным.

Перспективы строительства обсуждались в ходе рабочей поездки в Калачинск омского губернатора Александра Буркова. В ходе предстоящих работ мост 1962 года постройки предстоит полностью демонтировать. Новый мост, по данным портала правительства области, будет состоять из трех пролетов по 42 м. Проект предусматривает увеличение габаритов объекта для дороги третьей категории с шириной проезжей части 9 м, с освещением и пешеходными проходами в обе стороны. 

Стоимость строительства составит 477 млн руб. Мост находится на 39-м км автодороги Горьковское – Калачинск – Оконешниково. Во время работ будет организован по автодороге Калачинск – Архангелка – Стародубка – Воскресенка.

Калачинск расположен в 84 км о Омска на Транссибирской магистрали. Население города составляет 22,5 тыс. человек.

Фото: портал правительства Омской области

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