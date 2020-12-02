В мэрии Омска определились с объемом финансирования благоустройства в 2021 году

Благоустройство общественных пространств в Омске в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обойдется максимум в 207 млн руб. Такова суммарная стартовая цена восьми лотов, выставленных мэрией на конкурс.

В числе объектов, запланированных на будущий год, бульвар А. К. Веретено, скверы по ул. 1-й Красной Звезды и у дворца культуры студентов и молодежи «Звездный», городская станция юннатов, парк культуры и отдыха «Зеленый остров», территории вдоль реки Оми. По данным официального портала мэрии Омска, самое большое финансирование (68,8 млн руб.) заложено на благоустройство «Зеленого острова». Объемы работ еще на 30 млн руб. будут выставлены отдельным лотом.

Как подчеркнули в городской администрации, в этом году конкурсы сменили традиционные аукционы по определению подрядчиков. Конкурсы позволяю предъявить к претендентам дополнительные требования. Например, к наличию ресурсов и опыта работы, к уровню квалификации кадров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 22 декабря.

Фото: страница парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в соцсети «ВКонтакте»