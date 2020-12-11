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«Омсктрансмаш» освоит выпуск рефрижераторных контейнеров

Главная Экономика
Омск
09:56 11 Декабря 2020
завод, производство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Завод «Омсктрансмаш», входящий в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), будет выпускать рефрижераторные контейнеры. Проект обсуждался на рабочей встрече омского губернатора Александра Буркова с гендиректором УВЗ Александром Потаповым.

«Омск … будет отвечать за отечественное производство рефрижераторных контейнеров, которые должны прийти на смену иностранным производителям и фактически закрыть существующие потребности. Мы подписали ряд соглашений, и Омская область будет одним из лидеров по развитию этого направления, - сообщил глава концерна», - процитировал руководителя корпорации портал правительства Омской области.

Омский завод уже разработал контейнер с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики для перевозки грузов в обычном, охлажденном, замороженном и быстрозамороженном состояниях. Он предназначен для транспортировки на судах-контейнеровозах, железнодорожных вагонах-платформах и грузовых автомобилях.

По данным областных властей, в год будет производиться до 200 контейнеров. В результате объем продукции «Омсктрансмаша» вырастет на 1 млрд руб. в год, численность персонала увеличится на 100 сотрудников.

Фото: портал правительства Омской области

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