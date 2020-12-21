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Бюджет компенсирует омичам рост тарифа на вывоз мусора

Главная Экономика
Омск
16:22 21 Декабря 2020
мусор, тарифы, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области почти в два раза вырастет плата за вывоз мусора. На данный момент максимальная ставка – 122 руб. с человека, будет – 222 руб., передает «Общественное телевидение России».

Как сообщила председатель региональной энергетической комиссии, такой экономически обоснованный тариф начнет действовать со второй половины 2021 года. Но жители повышения, якобы, не заметят. Стоимость для омичей будет льготной, на уровне нынешнего года.

Разницу между льготным и экономически обоснованным тарифом региональному оператору компенсирует областной бюджет.

Фото: портал правительства Омской области

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