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Первая очередь комплекса утилизации иловых осадков сдана в эксплуатацию в Омске

Главная Экономика
Омск
09:40 22 Декабря 2020
комплекс, утилизация, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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«Росводоканал» ввел в эксплуатацию в Омске первую очередь комплекса утилизации илового осадка сточных вод. Об этом сообщил гендиректор компании Антон Михальков.

Он принял участие в онлайн-конференции, посвященной проблемам водоснабжения в России.

«Сегодня мы совместно с новосибирским Институтом катализа Российской академии наук разработали и впервые внедрили уникальную технологию по каталитическому сжиганию иловых осадков в Омске на базе нашего предприятия «Омскводоканала». Мы практически реализовали этот проект с нуля, на сегодняшний момент установка полностью готова, смонтирована и сегодня готова к запуску», - процитировал ТАСС Антона Михалькова.

Стоимость первой очереди строительства – около 400 млн руб., всех трех - 800 млн руб. По оценке «Росводоканала», проект позволит расчищать весь объем иловых осадков в Омске. По данным гендиректора «Омскводоканала» Сергея Шелеста, в городе образуется более 100 тыс. т иловых осадков в год. Первая очередь комплекса будет сжигать 50 тыс. т в год.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2019 года Антон Михальков говорил о том, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019-го.

Вчера «Росводоканал» объявил о создании совместного предприятия с ВЭБ.РФ для реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов.

Фото: сайт ГК «Росводоканал»

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