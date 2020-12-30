Власти Омской области решили не повышать плату за капремонт в 2021 году

Омский губернатор Александр Бурков дал указание не повышать минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов. Предполагалось, что такое повышение произойдет с 1 января.

Проблему обсудили на заседании правительства Омской области. Оно состоялось вчера. Министерство энергетики и ЖКХ региона предложило повысить плату примерно в полтора раза - с 6,7 до 9,78 руб. за 1 кв. м. Глава ведомства Антон Гаак объяснил это дефицитом средств, необходимых для выполнения программы капремонта.

«В Фонде капремонта существует большой дефицит в связи с тем, что тариф не поднимался ни разу с момента его утверждения в 2013 году. Сегодня дефицит составляет 1,6 млрд руб. Но нужно учитывать, в каком положении наши граждане. Мы находимся в условиях пандемии. Исходя из этого, я считаю, что рост на 46% недопустим», - заявил Александр Бурков.

Вопрос о размере платы за капремонт был снят с обсуждения. Министерству энергетики и ЖКК Омской области и региональному Фонду капитального ремонта многоквартирных домов поручено устранять дефицит путем взыскания задолженности и привлечения кредитных средств.

Как отмечает ТАСС, в 2019 году капремонт в Омской области был проведен в 1 537 домах. В 2020 году – в 636. Снижение произошло из-за нехватки средств.

Фото: портал правительства Омской области