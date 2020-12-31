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В Омске создана ОЭЗ «Авангард»

Главная Экономика
Омск
09:22 31 Декабря 2020
премьер-министр, зона, создание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске создана особая экономическая зона (ОЭЗ). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ датирован 29 декабря. Он опубликован на портале правовой информации.

«Создать особую экономическую зону промышленного-производственного типа «Авангард» на территории муниципального образования городской округ город Омск…», - говорится в постановлении.  

Как писали Sibnovosti.ru, ОЭЗ будет состоять из 21 участка на двух площадках - в районе Красноярского тракта (477 га) и ул. Комбинатской (17 га). По данным министерства экономического развития РФ, пять потенциальных резидентов подтвердили намерения инвестировать в общей сложности более 10 млрд руб. В результате в «Авангарде» появятся производства металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса, промышленный комплекс по производству графитированных электродов, завод по производству бисфенола.

Фото: портал правительства Омской области

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