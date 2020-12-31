В Омске открыли новую дорогу к двум микрорайонам

В Омске официально открылось движение по новой дороге-дублеру. Она стала одним из крупнейших строительных объектов всего региона.

Как передает «Общественное телевидение России» (ОТР), магистраль обошлась федеральному бюджету в 1 млрд руб. Деньги были выделены области по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Дорога связала два микрорайона - «Кузьминки» и «Прибрежный» - с основными трассами всего левобережья. Ее появление позволит разгрузить другие магистрали и избежать крупных пробок в одном из самых густонаселенных округов Омска.

На новой трассе появилось 12 остановок общественного транспорта, есть и велодорожки. Кроме того, строители обустроили ливневую канализацию, провели освещение, поставили дорожные знаки, пешеходные ограждения и шумозащитные экраны.

«Эта дорога давно нужна была уже. По 70-летию Октября ездить невозможно: постоянные пробки, ДТП, пешеходам неудобно, постоянный поток. А здесь внизу - так это место называют водители, она очень актуальна. Она даже маленькая когда была, и то интересно, а теперь, когда сделали, здорово», - сказал ОТР водитель Игорь Гарбус.

Новая дорога будет иметь важное значение и для развития жилищного строительства. Трасса позволит провести комплексную застройку прилегающих микрорайонов.

Фото: портал правительства Омской области