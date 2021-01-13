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Новый газопровод к омской Таре начнут проектировать в этом году

Главная Экономика
Омск
11:34 13 Января 2021
строительство, газ, встреча
Автор: Sibnovosti.ru
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Проектирование газопровода от рабочего поселка Большеречье до города Тара в Омской области начнется в этом году. Об этом было объявлено в ходе встречи министров регионального правительства с жителями села Знаменского.

Само строительство нового газопровода займет как минимум два года. Проект стал необходим в связи с истощением Тевризского газоконденсатного месторождения. Объемы добычи на нем по сравнению с 2019 годом упали вдвое. Как писали Sibnovosti.ru, из-за снижения давления на месторождении осенью прошлого года были отключены от газа несколько населенных пунктов на севере Омской области.  

«Для того, чтобы решить проблему, жителей бесплатно обеспечили электрическими обогревателями, а проводка многоквартирных домов была усилена, чтобы выдержать возросшую нагрузку», - говорится в сообщении портала правительства Омской области.

Жители, коммунальные платежи которых выросли в связи с переходом на электротермию, получат компенсацию.

Фото: портал правительства Омской области

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