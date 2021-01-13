Сергей Катырин: «Любые изменения в нормативной базе очень болезненны, особенно для малого бизнеса»

С началом нового 2021 года в России отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). По мнению президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, отмена ЕНВД не была неожиданной для бизнеса – предприниматели заранее знали об этом, и у них было время перестроиться.

«Каждому вмененщику уже давно надо было определиться, на какой налоговой системе он будет работать дальше – перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения либо стать самозанятыми. Конечно, любые изменения в нормативной базе, касающиеся налогообложения и финансовой деятельности, очень болезненны, особенно для малого бизнеса. Многие в такие переходные периоды действительно или прекращают деятельность, или уходят в тень. Такая опасность есть, скрывать не стану. Правда, не думаю, что уход будет массовым. Но он будет. Известно, что на патенте не могут работать те, кто торгует подакцизными товарами, водкой, например. Есть ряд других ограничений и понятно, что переход будет непростым», - отметил Сергей Катырин в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По словам главы Торгово-промышленной палаты, у бизнесменов есть широкий спектр вариантов для «бесшовного» перехода на новые режимы.

«Если региональные власти пойдут предпринимателям навстречу и дадут дополнительные льготы по УСН (упрощенная система налогообложения) для перешедших с ЕНВД, то и доходы останутся на прежнем уровне. Если не дадут льготу, то, вероятнее всего, большая часть перейдет на патент, где уровень налогообложения «плюс - минус» тот же, что и на ЕНВД», - рассказал Сергей Катырин.

Фото: сайт Торгово-промышленной палаты РФ