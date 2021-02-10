10 февраля
Омск
погода -26 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске возведут новый дом на месте недостроенной многоэтажки

Главная Экономика
Омск
11:14 10 Февраля 2021
площадь, строительство, дом
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске снесут недостроенный многоэтажный дом на ул. 70 лет Октября. На его месте будет возведен новый.

ЖСК «Кристалл» получил разрешение на строительство 18-этажного жилого дома. Его площадь составит 16,1 тыс. кв. м.

«История появления долгостроя берет начало в 2008 году - тогда было выдано первое разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, планируемого возводить с привлечением средств дольщиков. Но в связи с возникшими финансовыми трудностями, строительство остановилось, и со временем объект незавершенного строительства пришел в тот вид, в котором достроить его нельзя», - говорится в сообщении на официальном портале мэрии Омска.

Строительство в 2008 году начинала компания «Конто». Впоследствии она была признана банкротом.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года омский губернатор Александр Бурков заявил о том, что власти региона намерены решить проблему обманутых дольщиков в ближайшие три года.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Пресс-конференция «Роль HR для малого бизнеса» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Роль HR для малого бизнеса» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Января 2021 г.
Ее участники обсуждают актуальные темы управления персоналом
Новости Омска: Сергей Катырин: «Любые изменения в нормативной базе очень болезненны, особенно для малого бизнеса»

Сергей Катырин: «Любые изменения в нормативной базе очень болезненны, особенно для малого бизнеса»

13 Января 2021 г.
Президент ТПП России дал интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа
Новости Омска: Новый газопровод к омской Таре начнут проектировать в этом году

Новый газопровод к омской Таре начнут проектировать в этом году

13 Января 2021 г.
Проект стал необходим в связи с истощением Тевризского газоконденсатного месторождения
Новости Омска: В Омске открыли новую дорогу к двум микрорайонам

В Омске открыли новую дорогу к двум микрорайонам

31 Декабря 2020 г.
Ее строительство обошлось в 1 млрд рублей
Новости Омска: В Омске создана ОЭЗ «Авангард»

В Омске создана ОЭЗ «Авангард»

31 Декабря 2020 г.
Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Новости Омска: Власти Омской области решили не повышать плату за капремонт в 2021 году

Власти Омской области решили не повышать плату за капремонт в 2021 году

30 Декабря 2020 г.
Предполагалось повысить взнос примерно в полтора раза
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Пресс-конференция «Будущее театра юного зрителя» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Будущее театра юного зрителя» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

5 Февраля 2021 г.
На вопросы отвечает директор театра Михаил Мальцев
Новости Омска: «Иртыш» и «Томь» сыграли контрольные матчи в Турции

«Иртыш» и «Томь» сыграли контрольные матчи в Турции

8 Февраля 2021 г.
Омичи проиграли «Факелу», томичи обыграли «Лиепаю»
Новости Омска: Пресс-конференция «Профилактика уличной преступности» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Профилактика уличной преступности» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

9 Февраля 2021 г.
Мероприятие проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru