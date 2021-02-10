В Омске возведут новый дом на месте недостроенной многоэтажки

В Омске снесут недостроенный многоэтажный дом на ул. 70 лет Октября. На его месте будет возведен новый.

ЖСК «Кристалл» получил разрешение на строительство 18-этажного жилого дома. Его площадь составит 16,1 тыс. кв. м.

«История появления долгостроя берет начало в 2008 году - тогда было выдано первое разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, планируемого возводить с привлечением средств дольщиков. Но в связи с возникшими финансовыми трудностями, строительство остановилось, и со временем объект незавершенного строительства пришел в тот вид, в котором достроить его нельзя», - говорится в сообщении на официальном портале мэрии Омска.

Строительство в 2008 году начинала компания «Конто». Впоследствии она была признана банкротом.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года омский губернатор Александр Бурков заявил о том, что власти региона намерены решить проблему обманутых дольщиков в ближайшие три года.

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