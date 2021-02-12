Эксперт РИСИ Михаил Беляев: «Вывод средств материнского капитала на фондовый рынок искажает первоначальный смысл маткапитала»

В правительстве России обсуждается вопрос размещения материнского (семейного) капитала в специальные банковские и брокерские продукты – вклады и облигации, обеспеченные госгарантиями или выпущенные госкомпаниями или госбанками. Предложение включено в «Дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития Российской Федерации».

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа назвал риски подобных решений.

«Я вижу здесь несколько проблем и противоречий, которые требуют детальной проработки. В выводе материнского капитала на фондовый рынок есть определенный смысл, но при этом искажается первоначальный смысл маткапитала, который был создан для улучшения условий жизни семей с детьми. Со временем средства маткапитала разрешили также использовать на обучение и лечение ребенка. Но здесь есть принципиальный момент в немедленном и сиюминутном факторе использования средств маткапитала для улучшения положения семьи. Если говорить о фондовом рынке, то нужно понимать, что использование средств маткапитала равняется отчуждению этих средств на определенное время», - рассказал эксперт.

По мнению Михаила Беляева, для эффективного использования средств маткапитала на фондовом рынке семьям придется отдать их под доверительное управление или нанять финансовых консультантов. Но и это не будет однозначно гарантировать однозначный доход.

«Сторонники подобного шага говорят о том, что средства маткапитала помогут в стабилизации ситуации на фондовом рынке, но объем средств материнских сертификатов настолько мизерный, что реально повлиять на устойчивость рынка не способен», - заявил Михаил Беляев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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