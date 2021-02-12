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Пресс-конференция «ScaleUp: возможности, ожидания и реальность» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Экономика
Омск
12:45 12 Февраля 2021
мкр, пресс-конференция, бизнес, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа (ул. Омская, 215) проходит пресс-конференция, посвященная запуску третьего сезона программы акселерации бизнеса ScaleUp в 2021 году.

В Омской области уже третий год подряд программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» по заказу Фонда поддержки предпринимательства и регионального Минэкономики, при поддержке Омского регионального отделения «Опора России».

Приглашенные гости:

- Виктор Титарёв, директор «Рэдиум Инвестиции», наставник проекта;

- Ольга Батенькова, директор агентства по организации детских праздников «Оля-ля»

- выпускники двух предыдущих сезонов программы, потенциальные участники.

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