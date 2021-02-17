Омская мэрия планирует вернуть используемые не по назначению участки

Мэрия Омска хочет получить право изымать и реализовывать земельные участки, которые используются не по назначению. Предложение было обсуждено на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Позицию департамента имущественных отношений мэрии изложил ее директор Дмитрий Махиня. Речь идет о земельных участках, находящихся в частной собственности, которые не используются по целевому назначению, или используются с нарушением законодательства.

«Это полномочия по изъятию земельных участков, которые не используются или не используются по назначению. После чего реализация их с помощью торгов. Этот вопрос возник из практики. Нам нужны полномочия, что бы это было законно. Вопрос будет решаться в судебном порядке - выявление, обращение в суд, реализация», - процитировал директора департамента официальный портал омской мэрии.

Согласно решению комитета, вопрос вынесен на следующую сессию городского парламента.

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