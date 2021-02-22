Руководитель ФАР Максим Едрышов: рост цен на бензин связан с введением новых акцизов и пошлин

Рост стоимости бензина на российских АЗС в январе 2021 года составил 8,5% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает Росстат. Для стабилизации ситуации власти рекомендовали нефтяным компаниям нарастить запасы топлива и намерены корректировать выплаты в рамках демпфирующего механизма, который должен сдерживать цены на внутреннем рынке.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что на видимый эффект от принимаемых мер сложно рассчитывать.

«В сегодняшней ситуации рост цен связан с введением новых акцизов и пошлин. С начала 2021 года ставки повысились на 4% по сравнению с 2020 годом. Они составили 13,6 тыс. руб. за тонну для бензинов ниже пятого класса, 13,3 тыс. руб. за тонну для бензина пятого класса, 9,2 тыс. руб. за тонну для дизельного топлива и 5,8 тыс. руб. для моторных масел. Все это сказывается на конечной цене бензина. Повышение стоимости не связано с нехваткой бензина, ведь как такового дефицита в стране нет. Поэтому и увеличение объема топлива, которое будет доступно для реализации, никак не повлияет на его стоимость в целом», - заявил Максим Едрышов.

Руководитель ФАР напомнил, что 70% цены литра бензина составляют различные акцизы и 30% - цена нефти и стоимость ее переработки.