Пресс-конференция «VI Международный Омский ИТ-Форум: цифровая трансформация регионов 4.0» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная организации и проведению VI Международного Омского ИТ-Форума.
Участники:
Посаженников Андрей Васильевич, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;
Тимофеечев Александр Михайлович, президент Некоммерческого партнерства «ИТ-Кластер Сибири»;
Ложников Павел Сергеевич - заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» Радиотехнического факультета ОмГТУ, профессор, доктор технических наук;
Курдюмов Константин, директор филиала компании «Luxoft»;
Маслов Владимир Андреевич, директор департамента цифрового развития Торгово-промышленной палаты РФ (Москва, по видеосвязи).
VI Международный ИТ-Форум: Цифровая трансформация регионов 4.0 пройдет 11-12 марта в областном Конгресс-холле.