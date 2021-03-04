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Пресс-конференция «VI Международный Омский ИТ-Форум: цифровая трансформация регионов 4.0» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Экономика
Омск
11:58 4 Марта 2021
пресс-конференция, мкр, it-технология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная организации и проведению VI Международного Омского ИТ-Форума.

Участники:

Посаженников Андрей Васильевич, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;

Тимофеечев Александр Михайлович, президент Некоммерческого партнерства «ИТ-Кластер Сибири»;

Ложников Павел Сергеевич - заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» Радиотехнического факультета ОмГТУ, профессор, доктор технических наук;

Курдюмов Константин, директор филиала компании «Luxoft»;

Маслов Владимир Андреевич, директор департамента цифрового развития Торгово-промышленной палаты РФ (Москва, по видеосвязи).

VI Международный ИТ-Форум: Цифровая трансформация регионов 4.0 пройдет 11-12 марта в областном Конгресс-холле.

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