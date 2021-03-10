Омские предприятия ЖКХ задолжали за топливо 1,4 млрд рублей

Задолженность предприятий ЖКХ Омской области перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов достигла 1,4 млрд руб. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал составить график ее погашения.

Проблема обсуждалась на совещании, которое глава региона провел с руководителями муниципалитетов. По данным его участников, из общей суммы на задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» приходится почти 1,2 млрд руб. Наибольшие суммы задолженности приходятся на коммунальные организации Омска и Омского района.

«Нужно представить согласованный график погашения задолженности, исходя из реальности. Быстро отработать и определить источники финансирования. Нужны не совещания, а результаты. Из года в год среди главных должников у нас – город Омск и Омский муниципальных район. Из-за этого страдает вся область. Необходимо в ближайшее время определиться с источником погашения долгов, чтобы не возникали претензии у компании «Газпром», - процитировал Александра Буркова портал правительства Омской области.

В пресс-релизе правительства региона по итогам совещания указывается, что министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области поручено взять ситуацию под особый контроль.

Фото: портал правительства Омской области