В омских Больших Полях построят детсад

В омском микрорайоне Большие Поля построят детский сад. Учреждение будет рассчитано на 140 мест.

По данным городских властей, застройщиком выступит муниципальный департамент строительства. Проект подготовило ООО «Проектный институт «Горпроект».

«Детский сад представляет собой отдельно стоящее трехэтажное (включая подземный) здание г-образной формы. Общая площадь объекта составляет 2,9 тыс. кв. м, общая площадь застройки – 1,7 тыс. кв. м… Участок представляет собой городскую застроенную территорию и в настоящее время уже расчищен от построек», - говорится о проекте на официальном портале мэрии.

Микрорайон Большие Поля находится на Пушкинском тракте в Советском округе Омска, Как подчеркнула директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Светлана Рогова, детсад станет там первым полноценным объектом дошкольного образования.

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