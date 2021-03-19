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Омская прокуратура требует пересчитать новый «мусорный» тариф

Главная Экономика
Омск
08:25 19 Марта 2021
мусор, тарифы, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Омской области оспорила тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2021 году. Она направила в областной суд иск о признании незаконным соответствующего приказа региональной энергетической комиссии (РЭК).

Приказ РЭК «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО «Магнит» вышел 18 декабря 2020 года. Согласно документу, рост тарифа для всех потребителей услуг «Магнита» на второе полугодие 2021 года составит 82,2% - с 4,8 тыс. до 8,75 тыс. руб. за тонну ТКО.

«В то же время проверочными мероприятиями экономическая обоснованность расходов, понесенных ООО «Магнит» и ЗАО ЭКОС на транспортировку твердых коммунальных отходов в 2019 году, не подтверждена», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Как уточнил ТАСС, данные 2019 года учитывались при определении тарифа на 2021 год. В РЭК ранее информагентству сообщили о том, что рост тарифа на обращение с ТКО почти в два раза не повлечет рост стоимости вывоза мусора для населения (сейчас - 95,37-121,78 руб. с человека) - разницу компенсирует областной бюджет.

Как писали Sibnovosti.ru, во второй половине 2019 года РЭК Омской области по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизила тариф на 30,2%.

Фото: сайт ООО «Магнит»

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