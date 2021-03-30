30 марта
Омск
погода -6 °C
75.83
 
€ 89.35
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Мэры Омска и Тивата считают возможным прямой авиарейс между городами

Главная Экономика
Омск
11:05 30 Марта 2021
авиарейсы, черногория, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Омска и туристического черногорского города Тиват обсудили возможность организации прямого авиасообщения. Предложение прозвучало в ходе встречи мэров – Оксаны Фадиной и Желько Комненовича.

Встреча прошла в форме телемоста. Вопрос об авиарейсе подняла тиватская сторона.

«Представители Черногории предложили организовать регулярный авиарейс между нашими городами. Очень интересное предложение для нас. Решили, что далее этот вопрос будет решаться на уровне руководителей аэропортов и соответствующих министерств наших стран», - сказала Оксана Фадина по итогам переговоров (цитата по официальному порталу мэрии Омска).

По данным городских властей, торгово-экономическая миссия омских компаний отправится в Черногорию после снятия эпидемиологических ограничений.

Фото: сайт мэрии Тивата

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Омская прокуратура требует пересчитать новый «мусорный» тариф

Омская прокуратура требует пересчитать новый «мусорный» тариф

19 Марта 2021 г.
Надзорное ведомство обратилось в суд
Новости Омска: В омских Больших Полях построят детсад

В омских Больших Полях построят детсад

10 Марта 2021 г.
Учреждение будет рассчитано на 140 мест
Новости Омска: Омские предприятия ЖКХ задолжали за топливо 1,4 млрд рублей

Омские предприятия ЖКХ задолжали за топливо 1,4 млрд рублей

10 Марта 2021 г.
Александр Бурков потребовал составить график погашения задолженности
Новости Омска: Пресс-конференция «VI Международный Омский ИТ-Форум: цифровая трансформация регионов 4.0» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «VI Международный Омский ИТ-Форум: цифровая трансформация регионов 4.0» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

4 Марта 2021 г.
Форум пройдет 11-12 марта
Новости Омска: Президент «Руссофта»: рынок информационных технологий способен быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся условиям

Президент «Руссофта»: рынок информационных технологий способен быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся условиям

26 Февраля 2021 г.
Объединение подвело итоги работы отрасли в 2020 году
Новости Омска: Руководитель ФАР Максим Едрышов: рост цен на бензин связан с введением новых акцизов и пошлин

Руководитель ФАР Максим Едрышов: рост цен на бензин связан с введением новых акцизов и пошлин

22 Февраля 2021 г.
Цена на бензин на АЗС в январе выросла на 8,5% к уровню декабря
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омичи вышли в финал Восточной конференции КХЛ

Омичи вышли в финал Восточной конференции КХЛ

29 Марта 2021 г.
В шестом матче серии хоккеисты «Авангарда» разгромили «Металлург»
Новости Омска: Дискуссионная площадка «Проблема алкоголизации населения» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Дискуссионная площадка «Проблема алкоголизации населения» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

30 Марта 2021 г.
Проблему обсудят специалисты и общественники
Новости Омска: Плей-офф КХЛ: «Металлург» разгромил омский «Авангард» и сравнял счет в серии

Плей-офф КХЛ: «Металлург» разгромил омский «Авангард» и сравнял счет в серии

25 Марта 2021 г.
Сибиряки пропустил семь шайб
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru