Мэры Омска и Тивата считают возможным прямой авиарейс между городами

Власти Омска и туристического черногорского города Тиват обсудили возможность организации прямого авиасообщения. Предложение прозвучало в ходе встречи мэров – Оксаны Фадиной и Желько Комненовича.

Встреча прошла в форме телемоста. Вопрос об авиарейсе подняла тиватская сторона.

«Представители Черногории предложили организовать регулярный авиарейс между нашими городами. Очень интересное предложение для нас. Решили, что далее этот вопрос будет решаться на уровне руководителей аэропортов и соответствующих министерств наших стран», - сказала Оксана Фадина по итогам переговоров (цитата по официальному порталу мэрии Омска).

По данным городских властей, торгово-экономическая миссия омских компаний отправится в Черногорию после снятия эпидемиологических ограничений.

Фото: сайт мэрии Тивата