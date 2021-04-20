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Дорогу в Омске подведут к будущей гостинице

Главная Экономика
Омск
12:24 20 Апреля 2021
реконструкция, мост, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске запланировали реконструкцию транспортной развязки у Ленинградского моста через реку Иртыш. Этот проект связан с возможным строительством гостиничного комплекса Hyatt Place.

В настоящее время вносятся необходимые изменения в проект межевания и проект планировки. Как пояснил официальный портал мэрии Омска со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства, Hyatt Place может быть размещен на базе здания профилактория «Восход» на ул. 3-й Островской, 4. Реконструкция транспортной развязки предполагается на примыкании этой улицы к дороге на Ленинградский мост.

«Проектом предлагается использовать «сухой» пролет Ленинградского моста для того, чтобы обеспечить непрерывность движения транспорта на данном участке примыкания во всех направлениях, в том числе к зданию будущей гостиницы», - сообщили в мэрии.

По данным муниципальных властей, протяженность автомобильной дороги со съездами составит около 600 м.

Как писали Sibnovosti.ru, до 2023 года в Омске предполагается завершить три инвестпроекта по строительству гостиничных комплексов класса «четыре звезды». Их общая вместимость составит 395 мест.

Фото: 2ГИС

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