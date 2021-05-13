Омский губернатор обратился к президенту за поддержкой в строительстве обхода Омска

Руководство Омской области считает необходимым строительство автомобильного Северного обхода Омска. С просьбой рассмотреть возможность создания этого объекта губернатор Александр Бурков обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Буркова состоялась вчера в Кремле. Они обсудили ход социально-экономического развития Омской области.

«Проблема в том, что все промышленные предприятия, их более 200, находятся на правом берегу города Омска, и весь грузовой транспорт идет сегодня через центр города», - пояснил губернатор.

По его данным, протяженность северного обхода составит 60,5 км. Его строительство примерно в течение 10 лет обойдется в 42 млрд руб. Обход свяжет трассы, ведущие из Омска в Тюмень и Новосибирск, а в перспективе – в Казахстан.

Как писали Sibnovosti.ru, к 30 октября 2024 года должен быть завершен первый этап Восточного обхода Новосибирска протяженностью 10 км.

Фото: портал правительства Омской области