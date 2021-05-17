Пресс-конференция «Международная неделя коучинга: бросая вызов сложным временам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная Международной неделе коучинга.

Участники:

Оксана Клименко - управляющий партнер компании Key&Key Group (Омск), коуч уровня PCC по стандартам ICF, профессиональный психолог, координатор программ МЭУК (Канада);

Марина Жуковец - глава регионального подразделения ICF Россия в Екатеринбурге, коучинг команд, коучинг в бизнесе, трансформационный тренер;

Ольга Герасимова - глава комитета по региональному развитию, системный коуч для групп и команд, для лидеров в переходных периодах; ментор, супервизор;

Алексей Платонов - бизнесмен, писатель, коуч.