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Пресс-конференция «Международная неделя коучинга: бросая вызов сложным временам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Экономика
Омск
13:59 17 Мая 2021
мкр, пресс-конференция, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная Международной неделе коучинга.

Участники:

Оксана Клименко - управляющий партнер компании Key&Key Group (Омск), коуч уровня PCC по стандартам ICF, профессиональный психолог, координатор программ МЭУК (Канада);

Марина Жуковец - глава регионального подразделения ICF Россия в Екатеринбурге, коучинг команд, коучинг в бизнесе, трансформационный тренер;

Ольга Герасимова - глава комитета по региональному развитию, системный коуч для групп и команд, для лидеров в переходных периодах; ментор, супервизор;

Алексей Платонов - бизнесмен, писатель, коуч.

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