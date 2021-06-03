В Омске построят новый жилой район

«Брусника» построит в Омске жилой район. Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, которое девелоперская компания подписала с властями Омской области.

Церемония подписания состоялась в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума. В документе говорится о том, что стороны «договорились объединить усилия в выполнении приоритетных задач национального проекта «Жилье и городская среда».

Предполагается, что общая жилая площадь нового квартала составит 300 тыс. кв. м. Для сравнения, в прошлом году в Омске ввели в строй 346,9 тыс. кв. м жилья.

По данным портала правительства Омской области, соглашение рассчитано на 13 лет. Отмечается, что часть квартир будет передана региону для реализации социальных программ.

До сих пор «Брусника» не работала на омском рынке. В соседнем Новосибирске компания реализует несколько проектов в сфере жилищного строительства. На омскую площадку «Брусника» намерена выйти в первом полугодии 2022 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года омский губернатор Александр Бурков объявил о том, что власти региона готовы решить проблему обманутых дольщиков в ближайшие три года.

Фото: портал правительства Омской области