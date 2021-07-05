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Омским ветеранам могут восстановить доплату в 550 рублей в месяц

Главная Экономика
Омск
13:10 5 Июля 2021
путин, ветераны, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области планируют восстановить ежемесячную доплату в 550 руб. всем жителям региона, получившим звание «ветеран труда». На это региону потребуется 357 млн руб.

Поручение омскому министерству финансов найти средства дал губернатор Александр Бурков. Ситуацию он обсудил на рабочей встрече, в которой принял участие первый заместитель министра Юрий Наделяев.

«Возможность отменить такое ограничение в 2021 году не представляется возможным. Потому что в соответствии с законодательством Российской Федерации нам либо нужны дополнительные источники доходов, либо сократить расходы бюджета», - привел слова первого замминистра портал правительства Омской области.  

Необходимые для организации выплат изменения Юрий Наделяев предложил внести уже в региональный бюджет 2022 года. Александр Бурков, в свою очередь, потребовал организовать всю необходимую работу как можно быстрее.

«Самое главное - честно скажем людям, когда сможем снять эти ограничения и выплачивать 550 руб. каждому ветерану труда Омской области», - подвел он итог обсуждению.

В настоящее время в регионе действует закон, согласно которому если доход ветерана Омской области превышает 175% прожиточного минимума (сегодня – 15,6 тыс. руб.), то он не вправе получать доплату в 550 руб. Всего в регионе 98 тыс. ветеранов.

30 июня в ходе прямой линии омский пенсионер Владимир Васильков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что его лишили доплаты. Глава государства назвал это «неправильным решением».

Фото: портал правительства Омской области

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