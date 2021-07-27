В Омской области подсчитывают ущерб от засухи

Ущерб омских аграриев от почвенной засухи достиг 150 млн руб. Режим ЧС действует в 18 районах региона.

«Низкая влагообеспеченность в почве сохраняется. По предварительным расчетам, ущерб по прямым затратам, которые уже понесены, составляет 140-150 млн руб. Ущерб (по недобору урожая) еще оценивается», - сказал ТАСС омский министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.

По предварительным данным, от засухи погибло 50 тыс. га посевов. Как писали Sibnovosti.ru, Омская область переживает засуху второй год подряд. В 2020-м погибло 65 тыс. га посевов.

В этом году режим ЧС из-за засухи был введен в Купинском районе соседней Новосибирской области. Кроме того, более 100 тыс. га посевов уже погибло в Оренбургской области.

Фото: pixabay.com